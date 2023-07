Incinta fa da palo al compagno che rapina supermercato alla Foce

Incinta ha fatto da palo al suo compagno per rapinare il supermercato Basko di via Antiochia nel quartiere della Foce a Genova ieri sera.

La coppia è riuscita a farsi consegnare circa mille euro prima di scappare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto, l'uomo è entrato nel negozio e ha puntato un coltello al cassiere mentre la ragazza, rimasta all'uscita, controllava che nessuno chiamasse i soccorsi. Dopo avere preso i soldi sono scappati. A quel punto i dipendenti hanno chiamato il 112.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e delle vie limitrofe per ricostruire i movimenti della coppia.



