Cento editori indipendenti a Genova per 'Book Pride'

Cento marchi editoriali dal 6 all'8 ottobre a Genova 'invaderanno', con migliaia di libri da scoprire, Palazzo Ducale e piazza Matteotti per la quinta edizione di 'Book Pride', la fiera nazionale dell'editoria indipendente italiana presentata oggi nella 'Capitale del Libro 2023'.

Già sold out le iscrizioni all'evento degli editori, oltre 500 i metri quadrati di spazi espositivi e circa 180 gli incontri previsti, più di 1.000 gli studenti preiscritti a 'Book Young', il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi. 'Nessun luogo è lontano': è il tema scelto per l'edizione 2023, declinato appositamente per la città marinara di Genova.

"Book Pride-Genova è ormai un appuntamento atteso dagli editori indipendenti italiani grazie al legame sviluppato con la città in questi anni. La nomina di Genova a Capitale italiana del Libro nel 2023 rende questa edizione ancora più speciale: siamo orgogliosi e confezioneremo un programma realizzato su misura per questa città colta che amiamo molto", commenta la presidente di Book Pride Isabella Ferretti.

"Sono felice che si rinnovi la collaborazione tra Book Pride e la città di Genova, attraverso Palazzo Ducale - aggiunge il governatore Giovanni Toti -. Per tre giorni Genova ospiterà persone intenzionate ad esplorare 'nuovi mondi', come quelli che hanno percorso i nostri naviganti grazie al loro coraggio e alla loro intraprendenza".

"Nell'anno in cui Genova è Capitale italiana del Libro, il consueto appuntamento con Book Pride assume una valenza ancora più rilevante - afferma l'assessore del Comune di Genova Lorenza Rosso -. Genova vanta una solida tradizione legata al libro: è sede della prima libreria d'Italia, fondata nel 1810 ed è da sempre una città di lettori".

"Accogliere e sostenere Book Pride è sempre motivo di grande orgoglio per Palazzo Ducale, ma quest'anno lo è ancora di più - evidenzia la direttrice Serena Bertolucci -. In Book Pride la Capitale del Libro ha trovato un alleato attivo e sorprendente ed in piena assonanza con il progetto premiato dal Ministero".





