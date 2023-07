Calcio: il nuovo Genoa sfiderà i francesi del Monaco al Ferraris

Amichevole di lusso sabato 29 luglio per il neopromosso Genoa che farà il suo esordio davanti al proprio pubblico sfidando i francesi del Monaco. Fischio d'inizio al Luigi Ferraris fissato per le 20.30.

La squadra di Gilardino è attualmente impegnata nel ritiro estivo di Moena dove rimarrà sino a domenica 23. Il tecnico ha previsto in queste due settimane di lavoro anche tre amichevoli: il 15 contro i dilettanti del Fassa, il 18 contro gli austriaci del Tirol e il 22 contro il Venezia. Tutte e tre le gare si disputeranno al Benatti di Moena.



