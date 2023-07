Arpal Liguria conferma la chiusura dell'allerta gialla alle 15

Confermata dall'Arpal la chiusura dell'allerta gialla su tutta la Liguria dalle 15 di oggi. Al momento la situazione è in via di miglioramento su tutta la regione anche se permarrà una residua instabilità sparsa fino a domani mattina su tutte le zone con possibili precipitazioni.

Dalla mezzanotte una serie di celle temporalesche in sequenza hanno interessato e stanno ancora interessando la Liguria, in particolare la porzione di territorio compresa tra il Centro, i Versanti Padani di Ponente e i Versanti Padani di Levante. Non si registrano conseguenze significative sul territorio se non alcuni locali allagamenti e qualche albero caduto nel ponente genovese.

La cumulata massima si è registrata a Isoverde (comune di Campomorone, Genova) dove in un'ora sono caduti 92.0 millimetri di pioggia. 76.6 millimetri in un'ora e 47.6 millimetri in 30 minuti a Mignanego (Genova), 65.8 millimetri in un'ora al Passo del Turchino (comune di Mele, Genova), 56.4 millimetri in un'ora a Mele (Genova) e 50.0 millimetri in un'ora a Monte Cappellino (comune di Savignone, Genova). La cumulata massima totale a Isoverde con 163.0 millimetri seguita da 109.2 al Passo del Turchino e 104.4 a Mignanego.

I fenomeni, fa sapere l'Arpal regionale, sono stati accompagnati localmente da forti raffiche di vento che hanno toccato i 114.8 km/h al Lago di Giacopiane (comune di Borzonasca, Genova), intense fulminazioni e grandine.



