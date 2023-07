A Vallecrosia lite in Consiglio tra Sindaco ed ex consigliera

L'accusa del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi (lista civica Cittadini in Comune, vicino a Cambiamo) al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo di non aver portato finanziamenti alla città, ha scatenato un'accesa lite, ieri sera, in Consiglio comunale costringendo ad intervenire la Polizia locale.

"Tutte le volte che sono in aula vengo tirata in ballo - ha tuonato Russo, che tra l'altro non poteva neppure replicare, essendo seduta tra il pubblico -. Chiedo le forze dell'ordine".

Alle parole di Russo hanno fato eco quelle del consigliere di minoranza Fabio Perri (Fratelli d'Italia, ma eletto in Consiglio per la lista civica Perri sindaco).

"Questa è violazione della privacy - ha gridato e rivolgendosi al segretario comunale ha aggiunto -. Non si può dire dov'è una persona, nome e cognome". Probabilmente, il sindaco parlando della Russo si era rivolto a lei in aula. Alla richiesta di calmarsi: "No, non mi calmo", risponde Perri e quando il presidente del Consiglio comunale lo invita a uscire dall'aula, lui risponde: "L'ha pure scritto su Facebook (rivolgendosi a Biasi, ndr) dove abita. Non si fanno nomi né cognomi".

A quel punto è intervenuto il sindaco che ha aggiunto: "Ripeto cosa ho detto: che la presenza in questa città del consigliere regionale Russo Veronica non ha portato a questa struttura cittadina nessun finanziamento. In realtà, ci fosse stata una vera collaborazione e non, come diceva il consigliere capogruppo Calipa, slealtà continua e si vede da questo toni di arroganza. Completo dicendo che continueremo a lavorare per la crescita turistica anche senza il supporto del consigliere Russo Veronica".



