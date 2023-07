Torna Art Nouveau week, visite guidate a Villa Zanelli

Torna l'appuntamento con 'Art Nouveau Week', manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento. La quinta edizione del festival organizzata dall'Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade dell'Art Nouveau dall'8 al 14 luglio 2023 in tutta Europa, con visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli. Tra i 500 edifici fruibili al pubblico c'è anche la Liguria che patrocina con il MiC, Enit e le regioni italiane il festival del Liberty.

Un periodo che il curatore dell'evento ha individuato per la ricorrenza in questa settimana dell'anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonisti del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt e di altri artisti dell'Art Nouveau nati dall'8 al 14 luglio: Wagner, Michelazzi, Gregorietti, Bradley, von Suchodolski, Tripisciano, Allard l'Olivier e Cottet. Il fulcro dell'evento sono le visite guidate in edifici normalmente chiusi al pubblico. In Liguria si parte da Genova fino ad Altare, poi Imperia, Chiavari, Alassio, La Spezia, Sanremo e Rapallo. La ristrutturazione di villa Zanelli consente una visita esterna.

Speziali pensa di creare un ponte di interesse tra villa Zanelli e il primo Museo del Liberty a Sarnico che inaugurerà a ottobre. "Mi auguro che con l'affittuario che prenderà in gestione villa Zanelli si possa creare una collaborazione con il Museo del Liberty nel bergamasco - ha detto Speziali -. Con un'area dedicata al Liberty con capolavori di Gallè, Majorelle, Guimard e Horta è possibile fare rete con il museo di Sarnico per pacchetti turistici con tour di più giorni tra le due regioni votate all'Art Nouveau. Nell'area ligure villa Zanelli è la massima espressione del Liberty - conclude Speziali - e merita uno spazio museale ad hoc". Pubblicato anche il catalogo di Art Nouveau week con nuove scoperte scientifiche sul Liberty: disegni inediti progettuali di villa Zanelli e alcuni affreschi in palazzi torinesi, tavole di Basile e il censimento di edifici e monumenti liberty che rappresentano la summa di 16 anni di studi di Speziali.



