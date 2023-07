Scorribande e impennate davanti alla polizia, cinque denunce

Ha impennato con la sua moto da cross davanti a una pattuglia della polizia stradale in servizio davanti alla stazione di Chiavari. Una "sfida" che ha fatto scoprire una serie di scorribande con tanto di violazioni stradali costate una denuncia a cinque ragazzi, di cui uno minorenne. Gli agenti non sono riusciti a fermare subito i centauri ma, con l'aiuto della polizia locale, hanno controllato le telecamere del sistema di videosorveglianza di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante e hanno scoperto il gruppetto e le numerose violazione commesse quella sera: guida con veicolo senza targa di immatricolazione, con ruota anteriore alzata, circolazione contromano, inosservanza dei segnali di divieto nei centri abitati, superamento della striscia longitudinale continua di mezzeria, circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, guida di veicolo senza i prescritti dispositivi di equipaggiamento.



