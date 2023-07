Caos in A12, sospesi lavori ripristino in galleria sequestrata

Sospesi i lavori all'interno della galleria Monte Giugo, dove domenica scorsa un autobus pieno di turisti ha preso fuoco. Il sequestro della galleria, disposto ieri dalla procura di Genova nell'ambito delle indagini sull'incendio del bus, tende a diversi accertamenti e tra questi se fosse stata oggetto di proroga ministeriale circa l'adeguamento alla direttiva europea.

I lavori disposti da Autostrade per l'Italia, avviati ieri con l'intenzione di riaprire quanto prima la galleria, sono dunque sospesi e riprenderanno immediatamente dopo il dissequestro.

Intanto si stanno verificando code in A12 nel tratto autostradale interessato: 2 km tra Recco e Genova Nervi e 2 km tra Nervi e Recco. Tre chilometri di coda anche in A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra l'allacciamento A10/A7 e Genova Pegli per un veicolo in avaria e sulla A7 Milano Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla per riduzione della carreggiata.



