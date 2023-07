Auto contromano, netturbino muore schiacciato da suo mezzo

Un netturbino di 52 anni, Antonio Gullo, dipendente di Amaie Energia, l'impresa appaltatrice del servizio di igiene pubblica a Sanremo, è morto schiacciato dal proprio mezzo di servizio, un piccolo Porter. La tragedia si è consumata nel pomeriggio in via Martiri, a Sanremo. Secondo quanto ricostruito, sembra che l'uomo stesse svuotando un cestino e si trovava dalla parte posteriore del mezzo, quando un'auto contromano, una Skoda guidata da un uomo, si è schiantata contro la parte anteriore del Porter. E' probabile che l'urto abbia fatto sobbalzare il mezzo della nettezza urbana che ha schiacciato il netturbino, morto poco dopo in ospedale.

Lievi ferite, invece, per il collega che si trovava a bordo.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale per ricostruire l'accaduto e per capire se il mezzo contromano avesse effettuato un'inversione di marcia o se avesse semplicemente imboccato la strada dalla parte sbagliata. "Era un lavoratore integerrimo, preciso e puntuale - commenta il responsabile di Amare Energia, Giovanni Punzo - dotato di notevole serietà professionale".



