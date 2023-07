Samp, Pirlo su calendario B: "Stimolante"

"Sarà una stagione difficile, questo lo sappiamo. E il calendario appena stilato lo testimonia appieno". Il tecnico Andrea Pirlo commenta così il cammino che la Sampdoria andrà ad affrontare nel prossimo campionato di Serie B. "Avremo un inizio duro ma stimolante: giocheremo due delle prime tre partite in casa - prosegue l'allenatore -, davanti ai nostri tifosi, e questo non può farmi che piacere. I sampdoriani dovranno essere il nostro valore aggiunto durante tutto il percorso e noi lavoreremo per dar loro le soddisfazioni che meritano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA