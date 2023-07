Presentato francobollo delle Repubbliche Marinare

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - L'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi ha partecipato a Roma, presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presentazione di cinque francobolli ordinari emessi dal Ministero appartenenti alla serie tematica "Il patrimonio naturale e paesaggistico" e dedicati all'Italia del Mare - Serie turistica. Tra questi il francobollo intitolato alle Repubbliche Marinare che raffigura gli stemmi di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, per tradizione le quattro più rappresentative città portuali italiane che conobbero un periodo di particolare splendore tra l'XI° e il XIV° secolo. All'evento, oltre all'assessore Bianchi, erano presenti tra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci.

"La Repubblica Marinara di Genova fu una delle principali potenze commerciali del Mar Mediterraneo, mentre fra XVI e XVII secolo rappresentò uno dei maggiori poli finanziari d'Europa - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - L'emissione di un francobollo dedicato porta in dote la storia e la tradizione delle Repubbliche Marinare: un riconoscimento che è grande motivo di orgoglio per la nostra città e di cui tutti i cittadini devono andare fieri".

"Questo francobollo - aggiunge Bianchi - consolida ulteriormente l'immagine di Genova come città collegata allo sport, di cui la Regata delle Repubbliche Marinare che ci ha visti trionfare in tre delle ultime quattro edizioni rappresenta uno dei simboli più conosciuti a livello nazionale e non solo.

L'anno prossimo la Regata si svolgerà a Genova, ampliando il già ricchissimo programma di eventi, iniziative e manifestazioni sportive che ospiteremo sotto la Lanterna nel quadro di Genova Capitale europea dello Sport 2024". (ANSA).