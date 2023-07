Picchia la moglie con gli zoccoli, arrestato

Ha maltrattato ripetutamente la moglie fino a oggi, quando al termine di un'accesa lite l'ha colpita con uno zoccolo di legno causandole varie lesioni.

Questa la difficile situazione che si è presentata ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona stamani. I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione che si trova nel centro cittadino grazie alla chiamata al centralino 112 effettuata dalla stessa donna.

La lite di oggi è nata probabilmente a causa della gelosia dell'uomo che, dopo aver controllato il telefono della moglie di 63 anni, l'ha picchiata con lo zoccolo di legno. La donna è riuscita comunque a riprendere il telefono e a chiamare i soccorsi. I carabinieri sono intervenuti con il personale sanitario, mettendo fine alla lite. La donna è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie mentre l'uomo è stato portato in caserma e poi tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.



