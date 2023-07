Perde il controllo della moto in Sopraelevata e muore

Un centauro di 42 anni è morto nel pomeriggio dopo avere perso il controllo della sua moto in Sopraelevata. Il motociclista, Enrico Gambino, potrebbe avere avuto un malore. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino dove è poi morto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione infortunistica della polizia locale, coordinate dal commissario Stefano Biggio. Gli agenti hanno liberato la strada per evitare che gli automobilisti stessero in coda sotto il sole.

L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione ponente.

Gli agenti hanno chiesto gli esami ematochimici per capire se l'uomo stesse guidando sotto effetto di sostanze o di alcol.





