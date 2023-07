Per riaprire galleria A12 in campo 50 persone e 30 mezzi Aspi

Cinquanta persone al lavoro tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. Sono questi i mezzi e gli uomini che Autostrade per l'Italia ha messo in campo per poter riaprire nel minor tempo possibile la galleria Monte Giugo sull'A12 tra Recco e Genova Nervi, danneggiata dall'incendio del bus che trasportava alcuni turisti.

Secondo quanto appreso, i lavori di messa in sicurezza riguardano la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per circa 60 metri, lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria. Il personale lavorerà h24 per poter riaprire la galleria al traffico nel minor tempo possibile.



