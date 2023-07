La Spezia, cresce occupazione a luglio

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 LUG - L'ultimo report della Camera di Commercio Riviere di Liguria sull'occupazione alla Spezia nel mese di luglio, che proviene dall'elaborazione dell'analisi dei dati forniti da Excelsior di Unioncamere in collaborazione con l'agenzia nazionale delle Politiche attive del lavoro, riporta una crescita significativa degli assunti sia a contratto determinato, che indeterminato. In particolare sono previste entro la fine del mese 2460 assunzioni, 770 in più rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente. Quasi la metà riguardano il settore della ristorazione e dei servizi turistici, seguono quello del commercio, le costruzioni, i servizi alle persone e le industrie meccaniche ed elettroniche.

"La Spezia è una città dinamica e sempre in crescita - ha detto il sindaco Peracchini -, e i dati lo confermano.

L'incremento esponenziale del turismo in questa stagione ha un impatto significativo sul nostro territorio soprattutto dal punto di vista economico. Secondo l'analisi della Camera di Commercio Riviere della Liguria, il settore turistico è quello che ha registrato la maggiore crescita in questo periodo dell'anno, ma non è l'unico. In particolare, nella nostra città si sono create le condizioni per l'aumento dell'occupazione e la conseguente crescita delle realtà imprenditoriali locali, le quali continuano a investire e a credere nel nostro territorio.

Mi riferisco - specifica il sindaco - al settore dell' industria, della cantieristica, navale, sui quali l'Amministrazione comunale sta puntando molto per garantire condizioni sempre favorevoli alla loro crescita, in modo tale che possano continuare ad assumere, assicurando futuro e stabilità alle nuove generazioni. Ci impegniamo ogni giorno per promuovere opportunità per tutti, portando avanti i programmi prefissati - ha concluso Peracchini -. Il nostro obiettivo è rendere l'economia locale sempre più innovativa, e anche per questo motivo lavoriamo costantemente in sinergia con le realtà spezzine e le aziende". (ANSA).