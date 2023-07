Incendio in galleria in A12, indaga anche la finanza

Per l'incendio di domenica dentro la galleria Monte Giugo, in A12 tra Recco e Nervi, che ha causato il ricovero di 37 persone, indaga la guardia di finanza.

In particolare il Primo gruppo, lo stesso che si occupò del crollo del ponte Morandi e del fascicolo bis sui presunti falsi report. Le fiamme gialle acquisiranno tutta la documentazione per capire se quella galleria fosse stata oggetto di proroga ministeriale circa l'adeguamento alla direttiva europea.

La procura di Genova ha aperto intanto un fascicolo per incendio e lesioni colpose a carico di ignoti. Secondo quanto emerso dalle indagini l'impianto antincendio ha sempre funzionato fino a che i vigili del fuoco non hanno deciso di spegnerlo. Per quando riguarda l'adeguamento alla direttiva europea, nella galleria sono stati completati i lavori ed eseguiti con successo i collaudi funzionali. Era in corso l'iter di inserimento dei fornici all'interno del sistema gestionale delle gallerie.



