Cottarelli, 'non credo in una recessione a breve'

"Nell'immediato penso che l'economia italiana possa continuare a crescere. Non credo che il livello dei tassi di interesse di cui si parla adesso sia tanto alto da poter causare una recessione". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, nel pomeriggio, all'hotel Royal di Sanremo, a margine dell'Assemblea generale 2023 di Confindustria Imperia, che quest'anno ha come tema principale la capacità di attrarre investimenti stranieri del Ponente Ligure, vista come opportunità da cogliere per dare una prospettiva di crescita al territorio.

"Quest'anno il tasso di crescita previsto dal governo è dell'uno per cento, ma si può anche andare sopra l'uno e due o l'uno e tre per cento. C'è una stagione del turismo che aiuta molto - ha aggiunto -. Forse un effetto temporaneo dovuto al fatto che nel 2020 e 2021 i turisti dall'estero sono venuti poco e si sta recuperando. Per quest'anno mi sento tranquillo, ma più si va in là col tempo e più aumentano le incertezze".



