Cottarelli, 'è necessario completare il Pnrr e le riforme'

(ANSA) - SANREMO, 11 LUG - "Per la salute dell'economia è necessario realizzare il Pnrr e completare le riforme che sono state avviate, soprattutto quella della Giustizia, ma metterei al primo posto la Giustizia civile, mentre i decreti legislativi per l'attuazione della Riforma Cartabia sono stati ritardati".

Questi sono gli input al governo dell'economista Cottarelli, che dall'assemblea annuale di Confindustria, a Sanremo, elenca una serie di priorità a cui dovrà provvedere il governo.

"Andare avanti poi sulla strada della semplificazione della burocrazia è fondamentale per le imprese. Si tratterebbe innanzitutto di non far attuare la riforma della burocrazia ai burocrati". Secondo Cottarelli, invece, sarebbe auspicabile: "Chiedere a qualche gruppo di generosi imprenditori di trascorrere una settimana a elencare delle proposte, per poi cercare di realizzarle, senza naturalmente prenderle come oro colato, ma è da lì che bisogna partire: sentendo il parere delle imprese".

Sulla richiesta di modifiche al Pnrr per accorciare i tempi Cottarelli afferma: "Non sappiamo ancora esattamente di quali modifiche si tratta. Il punto fondamentale è che c'erano ventisette condizioni, che dovevamo realizzare entro il giugno scorso. Non ce l'abbiamo fatta a realizzarle tutte, adesso si chiede la modifica di dieci condizioni". Ed ha aggiunto: "Sembra che la Commissione Europea sia d'accordo informalmente, ma bisognerà vedere se lo è anche formalmente. C'è ancora, lo ricordiamo, la terza rata che non si è chiusa".

Tra le modifiche necessarie: "Una di queste sappiamo che riguarda la chiusura dei bandi per gli asili nido, che non sono stati completati, per cui si chiederà di continuare a completare questa misura nelle prossime settimane o mesi, ma i dettagli non ci sono ancora completamente". (ANSA).