Ancora code in A12 nel tratto in cui domenica ha preso fuoco un autobus carico di turisti. Tra Rapallo e Genova Nervi stamani coda di 4 chilometri per ripristino incidente e coda in senso inverso, tra Genova Nervi e Recco per lo stesso motivo.

Autostrade per l'Italia "è impegnata, con il massimo sforzo possibile" per riaprire le due corsie sul tratto autostradale entro il week end.



