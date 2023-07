Una barca a vela di circa sette metri ha preso fuoco al largo di Multedo. Le due persone che erano a bordo si sono messe in salvo allontanandosi con un tender in dotazione del natante. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la capitaneria di porto. Allertato anche il 118 anche se le due persone non sarebbero ferite.



