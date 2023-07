A fuoco bosco vicino al Santuario della Guardia

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona del Santuario della Guardia, sopra Vesima.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo. In azione anche l'elicottero per aggredire le fiamme dall'alto. Il rogo è divampato vicino ad alcuni ripetitori. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore. Le fiamme sono adesso sotto controllo. (ANSA).