A Cervo in scena il 60/o Festival di Musica da Camera

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Edizione numero 60 per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, in provincia di Imperia, che andrà in scena dal 14 luglio al 30 agosto. Un traguardo che verrà celebrato con un programma artistico importante con 20 spettacoli allestiti in 6 diverse location.

Oltre al repertorio cameristico di altissimo livello ci saranno appuntamenti dedicati al jazz, al teatro, ai più piccoli, e alla musica d'autore grazie a una serie di importanti collaborazioni consolidate nel tempo con enti internazionali e realtà culturali di rilievo sul territorio.

Ad aprire il cartellone il 14 luglio in piazza dei Corallini il recital del violinista russo Sergey Krylov e del pianista francese Lucas Debargue. Mentre a chiudere il Festival il 30 agosto a Diano Arentino sarà il recital di Andrea Bacchetti. Nel mezzo tra gli eventi più attesi il jazz con Paolo Fresu, che si esibirà in duo con la pianista Rita Marcotulli il 19 luglio. E l'omaggio a Chet Baker del 21 con Shadows, spettacolo teatrale e musicale con Massimo Popolizio e Fabrizio Bosso.

"Per Cervo, il 2023 è anno di grazia, perché si celebrano un anniversario importante: il 60° del Festival Internazionale di Musica da Camera e il 10° di Cervo ti Strega - ha dichiarato la sindaca Natalina Cha -. Si tratta di una manifestazione che si poggia su solide pietre angolari che ne ha garantito nel tempo lo sviluppo e la crescita. Pietre in senso metaforico, riconducibili a una figura di spessore nel mondo della cultura musicale del 900: si tratta del celebre violinista ungherese Sandor Vegh, ideatore e direttore artistico per anni del Festival Internazionale di Musica da Camera che a Cervo scelse di dimorare con la famiglia per lunghi periodi".

In programma anche una collaborazione con il club Tenco che porterà l'11 agosto il concerto di Rafael Gualazzi mentre il 13 agosto appuntamento per i bambini nel Parco del Ciapà con Concert Jouet! spettacolo di musica, teatro e comicità con Paola Lombardo e Paola Torsi. (ANSA).