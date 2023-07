Sampdoria, Radrizzani e Manfredi presenti al primo allenamento

Tantissimo entusiasmo per la nuova Sampdoria di Andrea Pirlo nel giorno del raduno a Bogliasco con oltre mille tifosi che hanno voluto incitare la squadra e il nuovo tecnico. Presenti anche Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, cori di sostegno e ringraziamento per i nuovi proprietari del club che hanno piazzato due colpi importanti: l'attaccante Fabio Borini e il centrocampista Matteo Ricci che nella passata stagione erano stati allenati proprio nella squadra turca del Karagumruk. Entrambi hanno svolto le visite mediche questa mattina. Il primo ha firmato un biennale ed era svincolato mentre il secondo arriva a titolo definitivo dal Frosinone che aveva la proprietà del cartellino e firmerà un triennale.

La squadra è andata a salutare i supporter con Radrizzani molto applaudito: "Questa gradinata - ha detto - merita la serie A". E ha parlato anche Pirlo: "Grazie per il sostegno. Faremo di tutto per tornare dove merita la Sampdoria. Ma ci vuole pazienza". Mercoledì la squadra partirà per ritiro di Livigno in Valtellina dove resterà fino al 23 luglio



Riproduzione riservata © Copyright ANSA