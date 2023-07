'Predoni' dei bagnanti arrestati grazie a due bagnini

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - I carabinieri hanno arrestato due "predoni" dei bagnanti che, in particolare nel fine settimana, approfittano della confusione per razziare zaini e portafogli lasciati incustoditi. I militari hanno fermato due cittadini nordafricani di 20 anni a Sestri Levante proprio mentre cercavano di portare via uno zaino. I carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni bagnini che hanno notato i due ragazzi mentre giravano tra lettini e ombrelloni.

Dopo alcuni minuti i due sono stati fermati mentre prendevano lo zaino a una ragazza che si stava cambiando in auto per andare in spiaggia e che aveva lasciato aperto il bagagliaio. Gli uomini dell'Arma, che li stavano seguendo da alcuni minuti, li hanno presi con ancora lo zaino in mano. (ANSA).