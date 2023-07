Polizia rimanda in Francia migrante considerato pericoloso

La Polizia di Ventimiglia ha provveduto alla riammissione in Francia di un migrante che, in stato di alterazione psico-fisica e autore di un'aggressione nei confronti di tre passanti, si trovava in centro a Ventimiglia.

La polizia ha accertato che lo straniero avrebbe aggredito due persone poiché intervenute a difesa di un'anziana signora precedentemente aggredita dallo stesso individuo.

L'uomo, denunciato per per percosse verrà indagato anche per lesioni, ingiurie e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

E' stato poi condotto in sicurezza a Ponte San Luigi - dove si trova il confine di Stato con la Francia - e consegnato alle Autorità transalpine in esito a una procedura di riammissione, nel rispetto della vigente normativa di settore.

L'istituto della riammissione prevede pregressi accordi internazionali che disciplinano l'obbligo di ciascuna delle parti contraenti di riammettere sul proprio territorio un soggetto che si trovi nel territorio dell'altra parte contraente sprovvisto dei necessari requisiti di ingresso o soggiorno.





