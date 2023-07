Nasce il "nuovo Gaslini" ad agosto via ai lavori per 541 milioni

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Il raggruppamento temporaneo d'impresa "Cmd / Mieci/ Arcoservizi" si è aggiudicato l'affidamento per i lavori di ammodernamento dell'Istituto Gaslini. Lo ha deliberato il Cda dell'istituto presieduto da Edoardo Garrone. Verrà realizzato ex novo un padiglione ospedaliero oltre alla manutenzione straordinaria, alla rifunzionalizzazione di altri padiglioni e la gestione dei servizi di hard facility management.

"A soli due anni dalla presentazione del Piano Strategico quinquennale siamo arrivati all'aggiudicazione del bando di gara - ha spiegato il presidente dell'Istituto Edoardo Garrone-. In pochissimo tempo la nostra eccellente squadra di professionisti, sotto la guida del direttore generale, è riuscita a percorrere tutti i passaggi progettuali, organizzativi e di partecipazione che hanno visto il coinvolgimento dell'intera comunità del Gaslini, degli enti e delle istituzioni coinvolte".

Il via ai lavori già a fine agosto per "un percorso che si concluderà con la consegna del "Padiglione Zero" entro giugno 2026. Questo poiché la procedura prescelta, un partenariato pubblico privato, consentirà di rispettare i tempi previsti: l'operatore privato incasserà i corrispettivi solo alla consegna " ha concluso Garrone.

La realizzazione del Padiglione Zero e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti hanno un valore finanziario complessivo di 180,7 milioni di euro di cui 50,3 milioni reperiti attraverso finanziamenti pubblici. La rimanente quota di 130,4 milioni è coperta da finanziamento privato, in cambio di una concessione.

La durata della concessione sarà di 22 anni ed il valore stimato della concessione al netto dell'IVA per il periodo previsto sarà di 541,94 mln €.

"Con il traguardo di oggi - ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - il progetto del "Nuovo Gaslini" prende forma iniziando il suo cammino verso l'innovazione, ma conservando la tradizione. L'avvio del cantiere rappresenta un'ottima prospettiva: il Gaslini continua a crescere e guarda al futuro con un progetto ambizioso". (ANSA).