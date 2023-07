Genova, più infrazioni gravi come guida ubriachi o sotto droghe

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Meno incidenti con prognosi superiore a 40 giorni, diminuiscono le infrazioni al Codice della strada, meno multe in totale rispetto agli anni passati, soprattutto quelle rilevate tramite sistemi remoti ma aumentano le sanzioni elevate per i casi più gravi, come guida in stato di ebbrezza. Sono questi i dati più significativi emersi durante la Commissione 1 riunita oggi a palazzo Tursi.

"Meno incidenti gravi - commenta l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino- sono il risultato di una fitta attività di prevenzione e di controllo, messa in campo dalla Polizia Locale.

Riguardo le sanzioni al Codice della strada, è vero che in generale sono diminuite rispetto agli altri anni ma va detto che nel dettaglio sono aumentate le sanzioni alle infrazioni considerate più pericolose, come la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da droghe, l'alta velocità o la mancata precedenza ai pedoni". Nello specifico il numero totale e generale delle sanzioni per violazioni al codice della strada è diminuito, passando da 741.938 del '22 a 676.476 del '23 (dato in proiezione, visto che al 30 giugno le multe sono state 338.238) e sono in calo le sanzioni rilevate tramite sistemi remoti: 216.868 nel 2023 (dato in proiezione, al 31 giugno sono 108.434) rispetto alle 310.432 del '22. Alcune tipologie di sanzioni sono aumentate rispetto agli anni passati: le sanzioni per velocità non adeguata sono state 4.921 del 2022 e saranno (in proiezione) 5.236 nel 2023 (al 30 giugno sono già state 2.618). Quelle per superamento dei limiti di velocità sono state1.382 nel 2022 e sono già 1.036 al 30 giugno 2023. Per guida in stato di ebbrezza (penale) le sanzioni nel '22 sono state 570 e a oggi siamo già a 233, mentre per guida sotto effetto di stupefacenti nel '22 le sanzioni sono state 39 e in proiezione alla fine dell'anno saranno più che raddoppiate, visto che al 30 giugno ne sono state già rilevate 26. Più multe anche per i comportamenti pericolosi dei conducenti nei confronti dei pedoni: nel 2022 le sanzioni sono state 2.288, mentre ad oggi sono già 1.518 (in proiezione si potrebbe arrivare a oltre 3mila).

Multati anche i pedoni: 237 nei primi sei mesi del 2023, 455 nel 2022. Gli incidenti stradali mortali nel 2023 sono stati 7; 13 nel 2022, 14 nel 2021, 21 nel 2020. Gli incidenti stradali rilevati con prognosi superiore ai 40 giorni sono stati 12 nel 2023, 37 nel 2022, 40 nel 2021, 31 nel 2020, quindi, al momento, in netto calo. Le sanzioni totali per infrazioni al Codice della Strada valgono 43 milioni di euro nel 2023 (dato ancora in proiezione), 58 milioni di euro nel 2022, "soldi interamente investiti in sicurezza stradale - ha specificato il comandante della Municipale Giurato- come vuole la legge".