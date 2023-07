Fabio Luisi incanta il festival di Nervi dirigendo Stravinskij

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Dopo aver chiuso la stagione sinfonica con una entusiasmante lettura della Quinta Sinfonia di Mahler, Fabio Luisi è tornato ieri sera nella sua città per dirigere, questa volta ai Parchi di Nervi, l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala in un programma dedicato alla musica russa.

L'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala è un laboratorio altamente professionale nel quale i giovani strumentisti maturano una solida esperienza affrontando tutti i generi musicali dalla sinfonica alla lirica al balletto. La produzione ammirata ieri è reduce da una esibizione al Vittoriale e il 14 prossimo sarà riproposta al Festival di Ravello.

Il concerto si è aperto con l'esecuzione della Suite n.3 dall'"Oiseau de feu". Stravinskij compose questo balletto nel 1910 su commissione dell'impresario dei Balletti Russi Diaghilev: il successo straordinario arriso al debutto spianò la strada alla collaborazione fra il compositore russo e Diaghilev che portò alla realizzazione, nel 1911 di "Petrouchka" e, nel 1913, di "Le sacre du printemps", ovvero di due fra i massimi capolavori del primo Novecento.

Già nel 1911 Stravinskij trasse dall'"Oiseau de feu" una prima suite, ma non soddisfatto la riprese nel 1919 e finalmente, in modo definitivo, nel 1945. Una partitura lussureggiante che se da una parte riflette ancora un debito nei confronti del maestro Rimski-Korsakov dall'altra propone già un compositore solido e personale. Luisi ha trascinato la giovane orchestra in una esecuzione brillante e vivace. E le belle qualità del complesso che ha evidenziato indubbie potenzialità sono emerse anche nella successiva Sinfonia n.5 partitura fra le più popolari di Cajkovskij.

Luisi ha saputo dare slancio al denso lirismo del compositore russo (il nobile tema proposto nel secondo tempo dal corno), ha curato con rigore le singole sezioni ottenendo un suono compatto che certamente si sarebbe apprezzato maggiormente in una esecuzione al chiuso e non in un parco bellissimo come quello di Nervi, ma animato da grilli e cicale, ieri sera particolarmente festanti. (ANSA).