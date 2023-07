Comune Genova, fase allerta per fioritura alga tossica in mare

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - A seguito degli accertamenti effettuati da Arpal per il monitoraggio dell'alga Ostreopsis Ovata il Comune di Genova comunica che a causa delle attuali condizioni meteo marine che hanno prodotto un abbondante fioritura algale, si è entrati in fase di allerta.

Si informa la popolazione che a causa della fioritura, in alcuni casi si verificano degli effetti temporanei e rapidamente reversibili sull'uomo causati dal contatto e dall'inalazione dell'aerosol marino che possono interessare le prime vie respiratorie. Il comune di Genova è in contatto con Arpal e Asl per il monitoraggio costante dalla situazione. (ANSA).