Comune Genova, 2 mln per mettere in sicurezza acquedotto storico

Un intervento del valore di circa 2 milioni di euro per mettere in sicurezza i punti critici dell'acquedotto storico di Genova con interventi di tipo strutturale e geotecnico per rendere nuovamente fruibile, entro un anno, tutto il percorso che da via delle Ginestre arriva a Molassana. È stato consegnato, in anticipo sui tempi, il primo lotto dei lavori che consentirà di avviare gli interventi propedeutici per le zone interessate: via delle Ginestre, Molini di Trensasco e Ca' de Riss, ed elaborare la progettazione esecutiva. "Questo cantiere per noi ha una rilevanza strategica - ricorda il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi -. Sin da inizio mandato avevamo detto di voler investire sulla riqualificazione dell'acquedotto storico e siamo riusciti a individuare le risorse in un fondo complementare del Pnrr, evidenziandone la connessione con il sistema dei Forti. Questo è un bene straordinario della nostra città che può diventare anche molto interessante per un turismo indoor sempre più presente anche sul nostro territorio". Una valorizzazione, quindi, che restituisce ai genovesi, agli appassionati di outdoor e ai visitatori del nostro bellissimo entroterra un circuito naturalistico, mix di storia e paesaggi unici, a pochi passi dal centro città. "I lavori sono il frutto di un importante percorso portato a termine in questi mesi con tutti i soggetti che gravitano attorno all'Acquedotto Storico - ricorda il consigliere delegato alle vallate Alessio Bevilacqua - tantissimi volontari, e con la Sovrintendenza: unite le forze con l'obiettivo comune di fare diventare l'Acquedotto una meta sicura e fruibile per tutti, abbiamo raggiunto un risultato davvero importante che connota l'impegno di questa amministrazione nella tutela e valorizzazione delle vallate come volano di sviluppo per l'entroterra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA