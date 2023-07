Caldo, Asl 3 genovese apre ambulatorio mobile

Per informare i cittadini sulle regole da seguire contro l'emergenza caldo la Asl 3 genovese ha aperto un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari nell'ambito delle iniziative legate al 'Piano caldo 2023' della Regione Liguria.

"L'ambulatorio resterà aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì fino a metà settembre, - spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - a disposizione per fornire informazioni, consigli e misurare la pressione. I soggetti fragili in Liguria sono più di 5 mila, soprattutto anziani, che rischiano di avere problemi a causa dell'eccessivo caldo".

"I consigli per i cittadini sono non uscire nelle ore più calde della giornata, dalle 11 fino alle 15 almeno - ricorda Gratarola -, coprirsi sempre la testa dal sole, non bere alcolici, bevande gassate né zuccherate, ma bere acqua (almeno 2 litri al giorno), mangiare in modo non pesante preferendo la frutta e la verdura, privilegiare piccoli spuntini ripetuti per evitare digestioni molto lunghe".

"Oltre alle informazioni l'ambulatorio mobili fornirà ai cittadini una valutazione dei principali parametri vitali, in primis la misurazione della pressione arteriosa e la frequenza del battito cardiaco", spiega il direttore socio-sanitario dell'Asl3 Lorenzo Sampietro.



