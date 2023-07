Asl4, riorganizzata attività chirurgica a Rapallo e Lavagna

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - La direzione sanitaria di Asl4 informa che nel mese di agosto l'attività chirurgica degli ospedali di Rapallo e di Lavagna sarà rimodulata in funzione del periodo estivo e del necessario periodo di riposo del personale, pur continuando a garantire sia gli interventi già programmati che l'attività in urgenza, e ricordando che molta patologia elettiva di bassa complessità risulta altresì difficile da espletare perché sono i pazienti stessi a chiedere di programmarla dopo l'estate.

Nel polo ospedaliero di Rapallo saranno sospese dal 31 luglio al 31 agosto le attività elettive di Day week Surgery Multidisciplinare e dal 31 luglio al 27 agosto le attività elettive di ortopedia. Oculistica effettuerà interventi in regime ambulatoriale la prima e l'ultima settimana di agosto.

Rimane confermata e invariata la terapia intravitreale secondo gli appuntamenti già calendarizzati.

Per quanto riguarda l'ospedale di Lavagna l'attività chirurgica sarà prioritariamente riservata alle urgenze e alle terapie oncologiche. L'attività chirurgica ortopedica traumatologica non subirà alcuna variazione nel periodo estivo e indirizzerà i pazienti operati indirizzandoli al reparto di fisiatria riabilitativa ortopedica dell'ospedale di Rapallo.

