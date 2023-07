Salvate nella notte a Sestri Levante, avevano sbagliato sentiero

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari intervenuti per alcune operazioni di salvataggio nel Tigullio.

Il caso più grave ha coinvolto due ragazze milanesi che nella notte si erano avventurate lungo il sentiero che da Sestri Levante porta a Ciappa du Lu con l'obiettivo di raggiungere la scogliera di punta Manara.

Le due giovani hanno perso però l'orientamento rimanendo bloccate in una zona impervia e pericolosa e così alle 3.30 di questa notte hanno contattato i Vigili de Fuoco che sono intervenuti con due squadre, una da Genova e una da Sestri Levante. Dopo averle localizzate le hanno raggiunte a piedi per poi riportarle sul sentiero principale grazie a manovre alpinistiche terminando l'intervento alle 6 di questa mattina.

Tra gli altri interventi da segnalare il salvataggio di una mucca che era caduta in un dirupo a Chiavari in località Campodonico. L'animale è stato salvato dopo 4 ore di lavoro.

Intorno alla mezzanotte infine i Vigili sono dovuti intervenire a Riva Trigoso dove un di taglia media, lasciato solo in casa da una coppia di turisti, era rimasto incastrato con testa e zampe nella ringhiera del terrazzo. I vigili del fuoco dopo aver chiuso al traffico via Piaggio hanno provveduto a tagliare le barre liberando il povero cane. (ANSA).