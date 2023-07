Barca da diporto a fuoco in cantiere a Riva Ligure nella notte

(ANSA) - RIVA LIGURE, 09 LUG - Una barca da diporto è andata in fiamme, verso mezzanotte, al cantiere nautico Diurno di Riva ligure, Imperia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo , che sono riusciti a circoscrivere il fuoco, evitando che si propagasse ad altre barche. Presenti anche i carabinieri. Al momento non si può ancora escludere l'ipotesi dolosa. (ANSA).