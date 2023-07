Quagliarella saluta la Samp, 'Anche le cose belle finiscono'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa lunga storia d'amore tra me e voi". Comincia così il post che Fabio Quagliarella ha pubblicato sul suo profilo Instagram per salutare la Sampdoria dopo nove stagioni in blucerchiato, di cui otto consecutive.

"Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita - scrive ancora Quagliarella - ma il legame che c'è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo".

Con i blucerchiati Quagliarella ha collezionato 293 presenze con un totale di 106 gol. Ieri anche la Sampdoria, aveva salutato Quagliarella con un post sui social. (ANSA).