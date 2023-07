Consiglieri Lista Sansa a Natale, pronti a lavorare per la coalizione

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - "Al neo segretario regionale del Pd, Davide Natale, va il nostro augurio di buon lavoro.

Auspichiamo di poterlo incontrare presto per iniziare a costruire insieme una vera alternativa al centrodestra, condividendo le nostre idee per il rilancio della coalizione".

Questo il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia, all'elezione di Davide Natale alla guida del Pd ligure.

"Natale è una figura che conosce i territori e che può essere in grado di mettere insieme il meglio dell'indubbia novità Schlein con la tradizione di una sinistra che sapeva parlare a tutte le fasce della popolazione, specialmente a quelle più deboli e al mondo del lavoro - aggiungono i consiglieri della Lista Sansa -. Confidiamo nel fatto che con la sua guida cominci davvero un cammino di coalizione nuovo in cui ogni componente abbia voce, venga ascoltata e rispettata perché soltanto questo arricchisce un'alleanza e può portare a una vera alternativa da contrapporre al centrodestra nei prossimi appuntamenti elettorali". (ANSA).