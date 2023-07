Incidente in galleria dell'A10, fino a 10 km di coda

(ANSA) - SAVONA, 08 LUG - Incidentre tra tre auto nella galleria Cassisi, in A10. Lo scontro è avvenuto questa mattina in direzione Savona. Due le persone ferite che sono state trasportate all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Alle 13.30, secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia, si erano formati fino a 10 km di coda tra Celle Ligure e Savona. In quel tratto il traffico transita su una corsia. Alle 15, la situazione era in fase di normalizzazione con la coda scesa a 2 km e in via di risoluzione