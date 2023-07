Gdf scopre imposte evase in edilizia per 3.5 mln, 23 indagati

(ANSA) - IMPERIA, 08 LUG - Una vasta operazione di controllo per il contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro "nero" è stata condotta dalla Guardia di finanza che ha eseguito 20 ispezioni in imprese edilizie dell'Imperiese gestite da turchi, egiziani, tunisini, albanesi e italiani che operavano in varie regioni italiane e in Francia. Sono 23 gli indagati. E' emersa una base imponibile sottratta a tassazione di quasi 9 milioni, con un'imposta evasa stimata superiore a 2,5 milioni e Iva evasa per circa un milione. Oltre all'omessa dichiarazione dei redditi, in un caso l'evasione fiscale è stata compiuta anche con fatture per operazioni inesistenti, in modo da abbattere la base imponibile e ridurre il carico fiscale. Fatture per un ammontare superiore a 650mila euro, emesse da soggetti che solo formalmente risultavano titolari di partita Iva e che, di fatto, svolgevano in nero mansioni di muratore. In questo caso sono stati segnalati alla Procura, per reati tributari, sette emettitori di fatture false e il beneficiario, quest'ultimo colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, unitamente al divieto di espatrio e al sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza dell'imposta evasa.

Nell'ambito dei controlli sono stati anche individuati 30 dipendenti totalmente in "nero" e un lavoratore irregolare, ai quali sono stati corrisposti compensi in "nero" per oltre 380mila euro. Fra questi e i loro familiari sono stati scoperti e segnalati 16 persone per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza per circa 300 mila euro. Dai controlli sono emerse anche violazioni per l'omessa dichiarazione del trasferimento di oltre 1,5 milioni su conti correnti in Paesi extracomunitari.

