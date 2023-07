Custodi sociali per proteggere5500 fragili dal caldo

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Custodi sociali per assitere le persone fragili durante le ondate di calore che nei prossimi giorni arriveranno a 38 gradi. Ma anche un numero verde per avere aiuto, una campagna informativa via social per insegnare a vincere le alte temperature e l'ambulatorio mobile di Asl3 in piazza De Ferrari. E' il Piano Caldo 2023 della Regione. Le persone a rischio in Liguria sono 5479 e vengono catalogate in base a età, assunzione di particolari farmaci, patologie croniche, ricoveri ospedalieri per patologie sensibili al caldo.

"Oltre all'identificazione dei profili più fragili che accedono agli ospedali, l'attenzione è rivolta anche alle persone al domicilio o ricoverate nelle strutture sociosanitarie che invitiamo a seguire tutti i consigli utili per combattere il caldo", dicono il presidente Giovanni Toti e l'assessore Angelo Gratarola.

Il numero verde InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria (la metà a Genova), a cui si affiancano i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.

"Per i custodi sociali abbiamo stanziato ulteriori 450.000 euro", spiega l'assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone".

"Tutte le azioni in campo a livello regionale - spiega Ernesto Palummeri, coordinatore Centro di riferimento ligure per le ondate di calore di Alisa - hanno come obiettivo quello di fronteggiare le situazioni a rischio di danni alla salute da ondate di calore".

La mappa delle persone suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

- Asl1 rischio medio: 556; rischio alto: 149. - Asl2 rischio medio: 996; rischio alto: 15. - Asl3 rischio medio: 2236; rischio alto: 498. -Asl4 rischio medio: 386; rischio alto: 102.

- Asl5 rischio medio: 415; rischio alto: 126 (ANSA).