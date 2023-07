Allarme caldo per animali, appello del Comune: "Teneteli in casa"

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Allarme caldo a Genova anche per gli animali domestici. Numerose le segnalazioni pervenute in questi ultimi giorni all'assessorato all'Ambiente e all'assessorato agli Animali del Comune, di animali, soprattutto cani, portati stremati e a rischio vita nelle cliniche veterinarie, a causa di colpi di calore. Giornate da bollino giallo per tutto il weekend, con temperature destinate a crescere che impongono l'attenzione anche per gli animali domestici. Da qui l'appello dell'assessore comunale agli Animali Francesca Corso: «È importante- dichiara - evitare alcuni comportamenti che potrebbero mettere a rischio la salute dei nostri amici a quattro zampe. Ci sono poche regole da seguire che possono davvero salvare loro la vita. Non portate i vostri animali a passeggio sotto il sole perché l'asfalto brucia, lasciateli all'interno di stanze fresche, con la ciotola dell'acqua sempre piena e ricordate che le temperature alte non sono piacevoli per loro, come per noi esseri umani, e al sole cocente, affaticati e disidratati, i nostri animali potrebbero morire». (ANSA).