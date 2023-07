Sciopero metalmeccanici, per Benaglia Genova città simbolo

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - "Ho scelto di venire a Genova che è l'emblema di un passato glorioso ma, soprattutto, di un futuro da riconquistare. Ex Ilva ha una situazione intollerabile che rischia di travolgere Cornigliano in un fermo produttivo insostenibile e immotivato perché la siderurgia ha grandi possibilità e grande mercato".

Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl spiega così la sua presenza nel capoluogo ligure per la manifestazione indetta nelle regioni del nord dai sindacati dei metalmeccanici contro le crisi industriali e per salari adeguati. "I metalmeccanici tornano in piazza per rivendicare il loro futuro che è fatto di un'industria che non è in crisi ma che rischia, se la transizione ecologica e digitale non è governata in modo adeguato, di andarci - spiega - in questo Paese manca una cosa fondamentale che è la politica industriale, e le imprese non possono farcela da sole. Altri paesi europei scommettono sull'industria mettendo soldi e tecnologie e noi continuiamo ad avere un dialogo sterile con il governo e non riusciamo a cambiare le cose".

"A Genova ci sono diverse situazioni che attendono - aggiunge il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi - dalla vendita della Piaggio al rilancio di Ansaldo all'ex Ilva.

Siamo in attesa di una ridefinizione dei rapporti tra i due azionisti di maggioranza, la situazione appare in stallo ma auspichiamo che la trattativa sia in corso e che si arrivi a una definizione in tempi brevi perché gli stabilimenti a partire da quello di Genova hanno bisogno di investimenti importanti per rilanciare la produzione".

Una prima mobilitazione, quindi, per chiedere finalmente risposte su un comparto strategico per il paese. "Sono mesi che facciamo incontri con l'esecutivo e con il ministro D'Urso che si sono rivelati infruttiferi - conclude il coordinatore ligure di Uilm, Antonio Apa - e mentre, paradossalmente, l'occupazione cresce, nel settore metalmeccanico c'è una crisi irreversibile, o si interviene rapidamente con una cura efficace oppure rischiamo di perdere intere filiere del settore industriale".

