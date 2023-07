Pd, domani assemblea in Liguria: Natale sarà segretario

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - L'appuntamento, dopo vari slittamenti, è confermato per domani alle 10 al Bi.Bi Service di via XX Settembre a Genova. Questo il quando e il dove dell'assemblea regionale ligure del Partito Democratico che vedrà l'elezione del nuovo segretario, Davide Natale.

Il consigliere regionale spezzino, figura vicinissima all'ex ministro Andrea Orlando ma gradito anche a chi ha sostenuto Bonaccini all'ultimo congresso nazionale, prenderà il posto di Valentina Ghio, ex sindaca di Sestri Levante che, dopo aver annunciato nei mesi scorsi il proprio passo indietro - dopo la débacle del centrosinistra alle ultime amministrative tra cui Sestri e Ventimiglia - rassegnerà le proprie dimissioni davanti all'organo collegiale.

Prima però interverrà con una lunga relazione dove potrebbero non mancare frecciate a chi, nel partito, ha remato contro, in maniera più o meno sotterranea. I rinvii di data delle settimane passate, però, sono stati tesi proprio a evitare che la scelta su Natale fosse accompagnata da nuove fratture: la sua elezione avverrà in maniera unitaria alla fine della giornata di congresso e dopo quello che sarà il suo intervento.

Durante il congresso ci sarà spazio anche per i segretari di federazione e per la voce delle correnti minoritarie. Queste ultime hanno chiesto che l'assemblea dia il "la" a un cambio di passo nella gestione del partito e a un cambio di strategia e non solo di nomi in vista del prossimo grande appuntamento elettorale, le regionali del 2025. (ANSA).