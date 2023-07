Partito corteo dei metalmeccanici a Ponente

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Un grande striscione bianco con la scritta "Contro i contratti pirati per un salario minimo legale" al fianco di quello unitario dei tre sindacati dei metalmeccanici ha aperto il corteo che Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato in occasione della giornata di mobilitazione nazionale per chiedere soluzioni alle crisi industriali e salari adeguati.

I lavoratori provenienti dalle principali fabbriche genovesi hanno dato vita ad un corteo che da piazza Massena a Cornigliano percorrerà alcune strade del ponente genovese per arrivare a piazza Montano e poi fare ritorno. (ANSA).