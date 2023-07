"L'oro acqua", focus dei Cavalieri del Lavoro a Genova

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Stimolare un dialogo e favorire un momento di confronto tra le imprese e le istituzioni per accelerare la transizione sostenibile del Paese e approfondire strategie di valorizzazione e tutela dell'acqua. È questo l'obiettivo di "L'Acqua, oro di sempre", l'incontro promosso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e organizzato dal Gruppo Ligure presso l'Auditorium dell'Acquario di Genova, a Genova in Ponte Spinola sabato 8 luglio dalle ore 9 alle 13.30.

"Bene primario per la vita e la conservazione dell'ecosistema, l'acqua svolge un ruolo di primo piano nella formazione della nostra stessa identità, raccogliendo in sé valori sociali, culturali ed economici tra i più elevati", questo il focus attorno cui si svilupperà il convegno.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Ugo Salerno, presidente del Gruppo Ligure dei Cavalieri del Lavoro, Marco Bucci, sindaco di Genova, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e Monsignor Marco Tasca, arcivescovo Diocesi di Genova.

Tra gli ospiti Giovanni Soldini e Umberto Pelizzari, Massimo Perotti, presidente e Ceo gruppo Sanlorenzo, Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance e Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, Maurizio Sella, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. (ANSA).