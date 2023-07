Loano vieta il fumo in spiaggia

(ANSA) - LOANO, 07 LUG - Fino al 30 settembre sarà vietato fumare su tutte le spiagge nel territorio comunale di Loano, in provincia di Savona. A firmare l'ordinanza il sindaco della cittadina della riviera di Ponente Luca Lettieri. Vi saranno però "aree appositamente delimitate" dove i tabagisti potranno accendersi una sigaretta.

Nell'ordinanza comunale viene poi sottolineato come sia vietato anche "gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque".

"I rifiuti derivanti dal fumo di sigarette non sono biodegradabili - ricorda il Comune- e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri. La dispersione sul suolo pubblico, e in particolare sugli arenili, dei mozziconi di sigaretta viene percepita come un sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano".

Toccherà ai titolari e ai gestori degli stabilimenti balneari individuare le aree entro le quali sarà consentito fumare. Chi sarà sorpreso a violare le ordinanze rischia una sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

(ANSA).