(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Cerimonia di cambio della guardia alla Direzione Marittima della Liguria per l'avvicendamento tra l'ammiraglia Sergio Liardo, che dopo essere stato due anni a Genova entra nello staff del comandante Carlone, con l'ammiraglio Piero Pellizzari, in arrivo dal porto di Venezia.

Una sfida importante visto che lo scalo genovese sta vivendo un momento di forte trasformazione, con i grandi progetti come la nuova diga, il ribaltamento a mare di Fincantieri, lo spostamento dei depostiti chimici e l'ipotesi di un rigassificatore.

"Non voglio fare assolutamente graduatorie - spiega a margine della cerimonia - i temi sono tutti assolutamente importanti e credo che non non ci si possa muovere in serie ma dobbiamo muoverci in parallelo. Le sfide sono tante e quindi non c'è un primo dossier ma ci sono una serie di dossier che devono marciare di pari passo".

Per l'ammiraglio Liardo si conclude un'esperienza ritenuta molto importante. "Il mio è un bilancio positivo - spiega - e vado via con dispiacere anche se so che mi aspettano sfide importanti. Genova è stata fondamentale, un'esperienza professionale ed umana che porterò per sempre nel cuore. C'è un po' di rammarico ad aver visto l'inizio di una grande trasformazione e andare via sul più bello ma lascio una capitaneria in grado di gestire questo tipo di attività. Al mio successore consiglio di custodire gelosamente il personale che è la risorsa più importante che ci consente ogni giorno di dare le risposte che la collettività ci chiede». Personale destinato a crescere. Nel corso della cerimonia è stato annunciato l'avvio di una campagna di reclutamento per 300 nuove unità, come ha ricordato il viceministro ai trasporti, Edoardo Rixi, salutando l'ammiraglio Pietro Pellizzari.

"A lui il compito di guidare il porto di Genova, il più importante del Paese - ha detto - che sta affrontando grandi sfide tra cui la realizzazione della nuova diga foranea, una tra le più grandi opere d'ingegneria in corso e un sentito ringraziamento va all'ammiraglio Sergio Liardo che, negli ultimi due anni, ha diretto la principale direzione marittima del Paese. Oggi più che mai il mare rappresenta una grande opportunità economica". (ANSA).