Genoa: Badelj rinnova ancora per una stagione

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Milan Badelj, l'esperto centrocampista croato del Genoa che in Italia ha giocato con le maglie di Fiorentina e Lazio proseguirà ancora una stagione con il club rossoblù neopromosso in serie A.

Badelj ieri ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al Genoa sino al 30 giugno 2024. Per Badelj, classe '89, sarà la quarta stagione in rossoblù. Dopo il rinnovo di Strootman quindi Gilardino avrà una a disposizione una coppia di centrocampisti di grande esperienza per portare il Genoa ad una salvezza tranquilla obiettivo del prossimo campionato. (ANSA).