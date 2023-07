Ass. Scajola, Arte Imperia ha investito oltre 20 mln in 6 anni

(ANSA) - IMPERIA, 07 LUG - Sono circa mille e seicento, per un totale di quasi cinquemila persone, gli alloggi a edilizia popolare della provincia di Imperia; altri ottanta potrebbero essere consegnati tra settembre e ottobre, secondo la nuova modalità dell'edilizia diffusa. Gli investimenti, invece, ammontano a oltre venti milioni.

E' quanto emerso, stamani, alla presentazione del bilancio di sostenibilità nel triennio 2020-2022 di Arte Imperia, alla presenza dell'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola e dell'amministratore unico di Arte Imperia, Antonio Parolini.

"E' un bilancio anche in prospettiva di una visione nuova, di quelli che sono gli alloggi popolari, che stiamo portando avanti come Regione Liguria in tutto il territorio. Parliamo della cosiddetta edilizia diffusa, quindi non più la creazione di zone casermoni dove inserire alloggi popolari, ma una visione più ampia del territorio". Prosegue Scajola "Solo in provincia di Imperia sono stati investiti oltre venti milioni, numeri straordinari per i circa mille e seicento alloggi che abbiamo qui in provincia. Ora siamo entrati nella fase due, quella di acquisire nuovi alloggi. E Arte Imperia sta facendo un grande lavoro, perché nei mesi di settembre od ottobre potremo avere oltre 80 alloggi nuovi per le famiglie che sono in attesa".

"Dopo che in questi anni abbiamo messo in sicurezza buona parte del nostro patrimonio-ha aggiunto Parolini-, che sono circa trecento condomini, adesso puntiamo a creare nuove abitazioni. Stamani ho firmato tredici compromessi su Ventimiglia; spero nelle prossime settimane di firmare per ventuno alloggi su imperia". (ANSA).