Minaccia minore con coltello a giardini Quinto, denunciato

Minacciato con un coltellino ai giardinetti di Genova Quinto è stato "salvato" dagli agenti del reparto mobile della polizia in presidio permanente per evitare le risse tra bande di giovanissimi. Il minorenne, 17 anni, ha raccontato di essere stato avvicinato da un ragazzo che gli ha chiesto un accendino. Al suo rifiuto ha tirato fuori un coltellino dal giubbotto e glielo ha mostrato. A quel punto il ragazzino è scappato e ha chiesto aiuto ai poliziotti. Gli agenti hanno identificato subito l'aggressore e, dopo averlo portato in questura, lo hanno denunciato.

Il presidio fisso delle forze dell'ordine era stato disposto a inizio estate proprio per evitare episodi di violenza come lo scorso anno, quando quasi ogni sera gruppi di minorenni si fronteggiavano anche a colpi di caschi, cinture, e bottiglie. A fine giugno c'era stata una rissa iniziata ai giardini e poi finita in spiaggia tra i bagnanti. (ANSA).