Inaugurata la nuova spiaggia libera attrezzata di Genova Voltri

E' stata inaugurata questa mattina, in una giornata meteorologicamente non troppo estiva, la nuova spiaggia libera attrezzata di Voltri, nel ponente di Genova, affidata ai Bagni Marina Genovese, società partecipata dal Comune. La spiaggia è dotata di cabine spogliatoio, docce e servizi igienici di libero utilizzo, servizi a cui si aggiungono ombrelloni e lettini che si potranno utilizzare ad un prezzo "popolare". Inoltre, sono stati allestiti un chiosco per la somministrazione di bevande e uno spazio per il ricovero notturno delle attrezzature, oltre alla presenza di una passatoia per l'accesso alla spiaggia delle persone con capacità motorie ridotte. All'inaugurazione erano presenti l'assessore comunale al Demanio Marittimo e Urbanistica Mario Mascia e il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza: "Il nostro municipio ha un potenziale balneare e turistico molto elevato che siamo impegnati a riscoprire e valorizzare, la spiaggia libera attrezzata di Voltri è un tassello di questa visione".

L'assessore comunale al Demanio Marittimo Mario Mascia aggiunge: "La nuova spiaggia di Voltri è un esempio di cosa intendiamo per spiagge libere, ovvero spiagge fruibili e accessibili gratuitamente a tutti, dotate anche dei servizi utili a rendere il più possibile piacevole e confortevole l'esperienza dei bagnanti". La spiaggia sarà aperta fino al 10 settembre tutti i giorni nella fascia oraria 9-19 con il presidio fisso di un bagnino. (ANSA).